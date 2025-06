Der Schauspieler Ezra Miller hat in einem aktuellen Interview mit Lo Speciale Giornale während des Filmfestivals in Cannes über vergangene Kontroversen nachgedacht. „Ich hatte eine etwas harte Zeit. Wenn du drei Jahre lang im Wald warst, empfehle ich dir nicht, direkt nach Cannes zu gehen, wo jeder Fotograf und jeder Spinner, jeder reiche, völkermordende Freak sein wird, verstehst du, was ich meine? Es ist kein leichter Wiedereinstieg“, so Ezra Miller. Miller erklärte, er sei nach Cannes gekommen, um die Regisseurin Lynne Ramsay zu unterstützen, die er als eine seiner „engsten Freundinnen“ betrachtet und mit der er hofft, gemeinsam einen neuen Film zu schreiben. Sie sprachen über das Schreiben in der Einsamkeit, das in den letzten schwierigen Zeiten „freundlich“ war, und gestanden, dass sie „eine Menge Reue und Bedauern“ für ihre vergangenen Handlungen empfinden. Miller ging zwar nicht im Detail auf seine Vergangenheit ein, merkte aber an, dass „wenn wir durch diese Scherben gehen, wir, wenn wir überleben, die Fähigkeit erlangen, anderen zu helfen.“ Im Jahr 2020 ging ein Video herum, das Miller dabei zeigt, wie er eine Frau in Island würgt und im Jahr 2022 wurde er auf Hawaii mehrfach wegen ungebührlichen Verhaltens verhaftet. Miller wurde in Hawaii wegen Körperverletzung zweiten Grades angeklagt und von den Eltern der Aktivistin Tokata Iron Eyes mit dem Vorwurf des Groomings konfrontiert. Einem Bericht des Rolling Stone zufolge beherbergte Miller eine 25-jährige Mutter und ihre drei kleinen Kinder auf ihrer Farm in Vermont, was beim Vater der Kinder Bedenken auslöste.