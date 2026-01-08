Schnee und Sauna statt Sonnenschein und Pool. Der Club ist in Franken geblieben und hat sein Trainingslager in Herzogenaurach aufgeschlagen. Trotz des beruhigenden 2:1-Heimsieges gegen Hannover zum Abschluss der Hinrunde legt Ersatztorhüter Christian Mathenia im Trainingslager des 1. FC Nürnberg den Finger in die Wunde. Wie im vergangenen Jahr ging es für das Team von Miroslav Klose nicht in den sonnigen Süden, sondern rund eine halbe Autostunde nach Norden. In Herzogenaurach warten statt Sonnenschein und Pool Schnee und Sauna.