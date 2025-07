Interview gewährt Einblick wie Baumgartner zum Fliegen kam Felix Baumgartner, einer der bekanntesten Extremsportler der Welt, ist bei einem Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Behördenangaben am Donnerstagnachmittag in Italien. Die genauen Umstände werden derzeit noch untersucht. Baumgartner wurde durch waghalsige Basejumps und spektakuläre Stunts weltberühmt. Unvergessen bleibt sein Stratosphärensprung im Jahr 2012, bei dem er als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrach. Mit diesem historischen Sprung schrieb er Luftfahrtgeschichte und erreichte ein Millionenpublikum weltweit. Der gebürtige Salzburger widmete sein Leben dem Extremsport und der ständigen Suche nach neuen Herausforderungen. Schon früh entwickelte er eine Leidenschaft für das Fliegen, die ihn über Jahrzehnte hinweg antrieb. Ob in der Luft, auf Hochhäusern oder am Rand des Weltalls – Baumgartner suchte stets den Moment der völligen Konzentration, jenseits des Alltäglichen.