Als „Ferris macht blau“ 1986 in die Kinos kam, avancierte er schnell zu einer der prägendsten Teenagerkomödien seiner Generation. Unter der Regie von John Hughes machte der Film seine jungen Darsteller über Nacht zu Stars und ist seitdem ein fester Bestandteil der Popkultur. Matthew Broderick spielte die Hauptrolle des Ferris Bueller nach seinem Durchbruch mit „WarGames“ und ist seither eine feste Größe in Hollywood. Er lieh dem erwachsenen Simba in Disneys „Der König der Löwen“ seine Stimme, spielte in Filmen wie „Election“ und „The Producers“ mit und verbindet seine Filmarbeit mit einer erfolgreichen Broadway-Karriere, die ihm mehrere Tony Awards einbrachte. Zuletzt war er in Serien wie „Only Murders in the Building“ und der Netflix-Serie „Painkiller“ zu sehen und bewies damit seine Vielseitigkeit in Film, Fernsehen und Theater. Alan Ruck wurde als der ängstliche Cameron Frye zum Publikumsliebling. Nach dem Film wirkte er in Filmen wie „Speed“ und „Twister“ mit, bevor er mit der Sitcom „Spin City“ seinen Durchbruch feierte. Jahrzehnte später erlebte er ein weiteres großes Karriere-Comeback mit der Rolle des Connor Roy in der HBO-Serie „Succession“, die ihm neben dem Ensemble eine Emmy-Nominierung einbrachte und ihn einer ganz neuen Generation von Zuschauern bekannt machte. Mia Sara, die Sloane Peterson spielte, war in den 80er- und 90er-Jahren weiterhin als Schauspielerin tätig und übernahm Rollen in „Timecop“ und „Birds of Prey“. Nach 14 Jahren Hollywood-Pause kehrte sie 2024 in Mike Flanagans „The Life of Chuck“ auf die Leinwand zurück. Jennifer Grey folgte auf „Ferris Bueller“ mit ihrer wohl bekanntesten Rolle in „Dirty Dancing“, die sie zu einem der größten Stars ihrer Zeit machte. Später war sie in Serien wie „Friends“ und „Grey’s Anatomy“ zu sehen. Die amerikanische Schauspielerin kehrte 2024 mit „A Real Pain“ ins Rampenlicht zurück und wird in der kommenden Fortsetzung von „Dirty Dancing“ mitspielen.