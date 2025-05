Die Filmfestspiele von Cannes haben Nacktheit auf dem roten Teppich und in allen Festivalbereichen offiziell verboten und damit ihre seit langem bestehenden, aber bisher unausgesprochenen Regeln aktualisiert. In der überarbeiteten Kleiderordnung heißt es nun: „Nacktheit ist auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten“. Die Änderung erfolgt im Vorfeld der 78. Filmfestspiele von Cannes und spiegelt den jüngsten Trend zu durchsichtigen oder nackten Kleidern wider, wie etwa Bianca Censoris Look bei den Grammys. Ein Sprecher von Cannes sagte, dass das Festival „bestimmte Regeln, die schon lange in Kraft sind, in seiner Charta explizit gemacht hat“. Sie fügte hinzu: „Das Ziel ist nicht, die Kleidung an sich zu regulieren, sondern die vollständige Nacktheit auf dem roten Teppich zu verbieten“, in Übereinstimmung mit dem französischen Gesetz. Während in Cannes für Premieren schwarze Krawatten und formelle Kleidung vorgeschrieben sind, haben Prominente die Grenzen oft mit gewagten und freizügigen Looks auf dem roten Teppich überschritten. Stars wie Bella Hadid, Naomi Campbell und Kendall Jenner sind in der Vergangenheit durch gewagte Modeentscheidungen aufgefallen, mit denen sie die unausgesprochenen Grenzen des Festivals getestet haben.