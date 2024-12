Forbes hat seine Liste der 30 unter 30 für das Jahr 2025 veröffentlicht, in der die nächste Generation von Talenten aus den Bereichen Unterhaltung, Sport, Finanzen und mehr gewürdigt wird. Die Preisträger müssen bis Ende 2024 29 Jahre oder jünger sein. Die diesjährige Liste hebt Vorreiter hervor, die in ihren Branchen für Furore sorgen. In Hollywood stehen Jacob Elordi, bekannt für seine Rollen in Saltburn und Priscilla, und Ryan Destiny, der für The Fire Inside für den Gotham Award nominiert wurde, auf der Liste. Weitere aufstrebende Stars sind Kathryn Newton (Lisa Frankenstein), Noah Centineo (The Recruit), Marcello Hernandez (Saturday Night Live) und Kiernan Shipka (Longlegs und Twisters). Zu den Musikern gehören die für einen Grammy nominierten Shaboozey, Noah Kahan, Chappell Roan und Coco Jones. Roans Hit „Hot to Go!“ und ihr gefeiertes Debütalbum „The Rise and Fall of a Midwest Princess“ haben ihren Durchbruch gefestigt. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Tyla, dessen selbstbetiteltes Debütalbum vom Rolling Stone gelobt wurde, und Zach Bryan, dessen The Great American Bar Scene Platz 2 der Billboard 200 erreichte. Weitere bemerkenswerte Namen sind der TikTok-Star Bobbi Althoff im Bereich Medien. Diese Liste setzt die Tradition von Forbes fort, einflussreiche Persönlichkeiten wie Jenna Ortega und Ice Spice in den Mittelpunkt zu stellen.