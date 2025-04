Gayle King war vor dem Start sichtlich nervös, aber die 70-jährige Journalistin schrieb Geschichte als Teil der Mission NS-31 von Blue Origin, dem ersten Raumflug des Unternehmens, der ausschließlich von Frauen durchgeführt wurde. Katy Perry, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen und Kerianne Flynn waren ebenfalls an Bord des ersten rein weiblichen Raumfluges des Unternehmens, der eine 11-minütige Reise an den Rand des Weltraums beinhaltete. Nach Angaben von Blue Origin war der Flug die erste reine Frauencrew seit über 60 Jahren. Vor dem Einsteigen läuteten die Teilnehmerinnen eine feierliche Glocke, doch Kings ernste Miene löste im Internet Reaktionen aus. Fans scherzten über ihr angespanntes Verhalten und ein Nutzer schrieb: „Sie wird die Rakete vor dem Start stoppen“. Auf einer Pressekonferenz nach dem Flug gab King, die sich selbst als „nervöse Fliegerin“ bezeichnet, zu, dass sie überwältigt war. „In diesem Moment war ich so verängstigt, dass ich mich einfach nur in meinen Sitz setzen wollte, um das Training wirken zu lassen“, sagte sie. „Der Gang dorthin war ein wenig entmutigend für mich." „Ich bin da rausgegangen und dachte: Mensch, ich kann alles schaffen... Ich bin so stolz auf uns. Ich bin wirklich stolz auf mich, denn ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das schaffen könnte“, sagte King. In den sozialen Medien häuften sich die Reaktionen auf Kings Nerven, die von spielerischen Sticheleien bis hin zu Bewunderung reichten. Einige Nutzer scherzten, dass sie sich mit ihrer engen Freundin Oprah Winfrey an ihrer Seite vielleicht wohler gefühlt hätte.