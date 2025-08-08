Gina Carano und Disney-Tochter Lucasfilm haben ihre Klage beigelegt. Carano war 2021 nach umstrittenen Social-Media-Äußerungen aus der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ entlassen worden. Die Trump-Unterstützerin hatte unter anderem ihr Leben als Konservative in den USA mit dem einer Jüdin unter den Nazis in Deutschland verglichen. Laut Disney soll es in Zukunft wieder eine möglich Zusammenarbeit geben.