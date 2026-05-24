Davina und Shania Geiss haben sich im November zweitausendfünfundzwanzig einer Brust-Operation unterzogen. Die Schwestern haben nach einer Gewichtsabnahme viel Oberweite verloren. Davina fühlte sich im Bikini unwohl und hatte schlaflose Nächte. Shania war vor dem Eingriff sehr nervös und hatte Panik. Die Entscheidung trafen beide nur für sich selbst. Sie wollten nicht die Brust-Operation ihrer Mutter kopieren. Davina und Shania verdienen ihr eigenes Geld und finanzieren den Eingriff selbst.