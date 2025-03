Der französische Schauspieler Gerard Depardieu hat während seines Prozesses wegen sexueller Nötigung in Paris zugegeben, einer Frau am Set an die Hüften gefasst zu haben; er streitet die Vorwürfe jedoch ab. Depardieu erklärte vor dem Pariser Gericht, dass sein schlechtes Benehmen und seine sexualisierte Sprache am Set nicht mit einem sexuellen Übergriff gleichzusetzen seien. Der Schauspieler, der in über 200 Filmen und Fernsehserien mitgewirkt hat, steht derzeit wegen angeblicher sexueller Übergriffe auf zwei Frauen während der Dreharbeiten zu dem Film 'Les Volets Verts' im Jahr 2021 vor Gericht. Depardieu sagte vor Gericht, er habe eine der Frauen an den Hüften gepackt, um sie zur Seite zu nehmen und ihre Arbeit zu kritisieren, und betonte, dass hinter der Begegnung keine sexuelle Absicht steckte. „Man hat mir immer gesagt, dass ich eine russische Natur habe; ich weiß nicht, ob es am Trinken oder an der Vulgarität liegt, aber ich habe schwarz auf weiß gesagt, dass ich ein ekelhafter Penner bin“, sagte er. Depardieu gab zu, dass sein Verhalten am Set „eine Art von Aggression“ war, aber er bestand darauf, dass es nicht sexueller Natur war. Eine der Klägerinnen, die nach Depardieu aussagte, sagte, seine ruhige Haltung vor Gericht unterscheide sich völlig von seinem Verhalten am Set, wo er „grunzt“ und „Bemerkungen zu Frauen macht“. Die zweite Klägerin, Amelie K., erzählte dem Gericht auch, wie der Schauspieler am Set „sexuelle“ Dinge sagte und ihr von seinen „sexuellen Fähigkeiten“ erzählte. Der 76-Jährige ist die bekannteste Persönlichkeit der französischen Filmindustrie, die im Zuge der #MeToo-Bewegung mit Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert ist. Bei einer Verurteilung drohen Depardieu bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von €75.000.