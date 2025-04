Das Berufungsgericht wurde gewarnt, dass das Leben von Prinz Harry wegen seiner derzeitigen Sicherheitsvorkehrungen im Vereinigten Königreich „auf dem Spiel steht“. Der Herzog von Sussex fechtet derzeit die Abweisung seiner Klage gegen das Innenministerium beim High Court an. Der Exekutivausschuss für den Schutz von Adeligen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (RAVEC) hat entschieden, dass der Prinz einen anderen Grad an Schutz erhalten sollte, wenn er sich im Vereinigten Königreich aufhält. Der Prinz, der derzeit in den USA residiert, traf zusammen mit seiner Anwältin Shaheed Fatima KC bei den Royal Courts of Justice im Zentrum Londons ein. „Man darf die menschliche Dimension in diesem Fall nicht vergessen. Hinter mir sitzt ein Mensch, dessen Sicherheit und Leben auf dem Spiel steht. Hinter mir sitzt eine Person, der gesagt wird, dass sie ein spezielles, maßgeschneidertes Verfahren erhält, obwohl sie ein Verfahren kennt und erlebt hat, das in jeder Hinsicht offensichtlich minderwertig ist“, sagte Fatima dem Gericht. Die zweitägige Anhörung findet statt, nachdem ein Richter des High Court die Klage des Herzogs gegen das Innenministerium wegen der Sicherheitsvorkehrungen für ihn und seine Familie während seines Aufenthalts im Vereinigten Königreich abgewiesen hat. Fatima äußerte, dass der Prinz „dem gleichen Verfahren unterworfen werden sollte wie jede andere Person, die von der RAVEC für einen Sicherheitsschutz in Betracht gezogen wird“, es sei denn, es gibt einen triftigen Grund dagegen. Im Jahr 2020 stellte der 40-Jährige die RAVEC wegen einer Entscheidung aus dem Jahr 2020 in Frage, wonach ihm bei Besuchen in seinem Heimatland nicht mehr das „gleiche Maß“ an Sicherheit gewährt werden sollte. Das Innenministerium verteidigte die Berufung und gab dem Gericht eine bildliche Erklärung für seine Entscheidung, indem es sagte, dass die Anfechtung „ein fortgesetztes Versäumnis darstellt, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen“. Richter Geoffrey Vos vom Berufungsgericht erklärte, dass die Entscheidung voraussichtlich nach Ostern schriftlich ergehen werde, da sich das Gericht Zeit nehmen werde, um seine Urteile zu prüfen.