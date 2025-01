Die Golden Globes 2025 boten eine Mischung aus vorhersehbaren Siegen und atemberaubenden Überraschungen. Bei der von Nikki Glaser moderierten Verleihung gab es herausragende Momente, große Überraschungen und eine Erinnerung an die Macht eines geschickten Moderators. Fernanda Torres gewann den Preis als beste Schauspielerin für „I'm Still Here“, 25 Jahre nachdem ihre Mutter in der gleichen Kategorie nominiert war, und setzte sich damit gegen Angelina Jolie („Maria“) und Nicole Kidman („Babygirl“) durch. Jacques Audiards „Emilia Pérez“ ging ebenfalls als Überraschungssieger hervor und dominierte die Kategorien Musical/Komödie. Die gewagte Operette über die Geschlechtsumwandlung eines Kartellbosses setzte sich gegen starke Konkurrenz durch, darunter „Anora“, „Wicked“ und „The Substance“. Zoe Saldaña gewann einen Golden Globe für ihre Nebenrolle in dem Film und dankte ihren Co-Stars Selena Gomez und Karla Sofía Gascón in einer emotionalen Rede. Derweil festigte „The Brutalist“ seine Position als Spitzenreiter der Preisverleihungssaison mit mehreren Siegen, darunter in der Kategorie „Bestes Drama“. Demi Moore gewann ihren ersten Schauspielpreis für „The Substance“ und brachte damit die Kritiker zum Schweigen, die sie einst als „Popcorn-Schauspielerin“ bezeichnet hatten. Sebastian Stan folgte mit einem Sieg für „A Different Man“. Die Verfilmung von „Wicked“ von Jon M. Chu erhielt trotz des Lobes der Kritiker und mehrerer Nominierungen nur den Golden Globe für den Kassenerfolg. Colin Farrells Leistung in HBOs „The Penguin“ sicherte ihm den Sieg vor Richard Gadd („Baby Reindeer“). Jessica Gunning („Baby Reindeer“) gehörte zu den herausragenden Gewinnern des Abends, denn sie gewann ihren ersten Golden Globe für die beste Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer Nebenrolle. Tadanobu Asano („Shōgun“) überraschte mit dem Preis für den besten Nebendarsteller und bewies damit die Unberechenbarkeit der Globes. Ali Wong nahm den Preis für ihr Stand-up-Special „Ali Wong: Single Lady“ und setzte sich damit gegen Jamie Foxx und sogar die Moderatorin Nikki Glaser durch, die ihre Niederlage während der Show humorvoll anerkannte. Trotz des großen Erfolgs und des Gewinns der Goldenen Palme in Cannes wurde „Anora“ nicht ausgezeichnet. Sein Fehlen auf der Gewinnerliste war eines der überraschendsten Ergebnisse des Abends. Die Golden Globes haben die Weichen für ein unvorhersehbares Rennen um die Oscars gestellt, denn die Preisverleihungssaison läuft auf Hochtouren.