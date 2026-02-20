Hollywood trauert um Schauspieler Eric Dane. Der Star aus „Grey’s Anatomy“ und „Euphoria“ verstarb im Alter von 53 Jahren, nachdem er vor zehn Monaten seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht hatte. Kevin McKidd, der mit Dane in „Grey’s Anatomy“ zusammenarbeitete, bezeichnete die gemeinsamen Szenen in einem Statement gegenüber USA TODAY als „unglaublich“. „Wir alle bei Grey’s Anatomy sprechen seiner Familie unser tiefstes Mitgefühl aus – er ist und bleibt ein wichtiger Teil unserer Serie“, fügte McKidd hinzu. James Pickens Jr. und Sarah Drew, die ebenfalls mit Dane in der langjährigen Krankenhausserie zusammenarbeiteten, posteten beide „Ruhe in Frieden“ auf Instagram. Sam Levinson, der Schöpfer von „Euphoria“, sagte gegenüber Variety: „Ich bin untröstlich über den Verlust unseres lieben Freundes Eric. Mit ihm zu arbeiten war mir eine Ehre. Seine Freundschaft war ein Geschenk.“ Alyssa Milano, die neben Dane in „Charmed“ zu sehen war, erinnerte sich in einem Instagram-Post an ihre Freundschaft: „Er hatte einen messerscharfen Humor. Er liebte das Absurde der Dinge.“ John Stamos würdigte seinen „Wedding Wars“-Co-Star ebenfalls in einem Instagram-Post: „Ruhe in Frieden, Kumpel … Ein guter Kerl. Viel zu früh. Xo J.“ Ashton Kutcher, der 2010 mit Dane in der Romantikkomödie „Valentinstag“ mitspielte, schrieb in einem Post auf X: „Ich vermisse dich, Kumpel. Lass uns weiter gegen ALS kämpfen.“