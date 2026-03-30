Für einige der größten Stars der Welt bringt Ruhm nicht nur Aufmerksamkeit mit sich, sondern kann auch etwas weitaus Beunruhigenderes anziehen, wenn Bewunderung in Besessenheit umschlägt. Im Fall von Taylor Swift wurde ein Mann namens Julius Sandrock vor ihrem Haus in Beverly Hills festgenommen, nachdem ihr Sicherheitspersonal die Polizei alarmiert hatte. Laut Behördenangaben war er aus Colorado angereist und wurde mit einem Messer, einem Seil, Munition und mehreren Masken in seinem Auto angetroffen. Eine einstweilige Verfügung wurde umgehend erlassen, was die Ernsthaftigkeit der Situation verdeutlichte. 2016 hatte Keira Knightley mit einem Fremden zu tun, dessen Verhalten eher bizarr als bedrohlich war. Mark Revill tauchte wiederholt an ihrem Haus in London auf, miaute durch ihren Briefkastenschlitz und brachte ihr sogar einen USB-Stick mit selbstkomponierter Katzenmusik. Vor Gericht wurde beschrieben, dass er Knightley „Alarm und Angst“ bereitet hatte; er bekannte sich später des Stalkings schuldig. Für Sandra Bullock fühlte sich die Gefahr viel näher an. Im Jahr 2014 brach Joshua James Corbett in ihr Haus ein, während sie sich darin aufhielt. Sie musste sich verstecken und den Notruf wählen. Später wurden bei ihm Liebesbriefe an Bullock, Magazinausschnitte mit ihrem Bild und illegale Schusswaffen gefunden. Auch im Fall von Eminem brach der Wiederholungstäter Matthew Hughes zweimal in das Haus des Rappers ein – einmal 2020 und erneut 2024. Beim zweiten Mal schlief Eminem in einem speziell gesicherten Zimmer, eine Vorsichtsmaßnahme, die aufgrund des ersten Vorfalls eingerichtet worden war. Hughes wurde schließlich zu 15 bis 30 Jahren Haft verurteilt.