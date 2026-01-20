Stars aus der Mode- und Entertainment-Welt zollen dem legendären Designer Valentino Garavani nach seinem Tod Tribut. Die italienische Modeikone und Gründer des Luxusmodehauses Valentino starb im Alter von 93 Jahren, wie auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben wurde. „Unser Gründer, Valentino Garavani, ist heute in seiner römischen Residenz im Kreise seiner Lieben verstorben“, hieß es in der Erklärung. Über die Jahre kleidete Valentino einige der größten Hollywood-Stars für den roten Teppich ein, darunter Jennifer Aniston, Nicole Kidman und Anne Hathaway. Gwyneth Paltrow ehrte ihren engen Freund mit einem Instagram-Post und teilte ein Foto, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt. „Ich hatte das große Glück, Valentino zu kennen und zu lieben – den wahren Menschen hinter den Kulissen kennenzulernen“, schrieb sie. „Er wird mir und allen, die ihn liebten, sehr fehlen. Ruhe in Frieden.“ Cindy Crawford teilte Fotos auf Instagram und nannte Garavani einen „wahren Meister seines Fachs“. Sie fügte hinzu, dass der Verlust „ihr Herz gebrochen“ habe. Donatella Versace bezeichnete Valentino in einem Instagram-Post als „wahren Maestro“ und schrieb: „Er wird unvergessen bleiben.“ Supermodel Linda Evangelista teilte ebenfalls Fotos von sich und dem Designer in den sozialen Medien und schrieb: „Danke für die vielen wundervollen Erinnerungen … Ruhe in Frieden.“ In einer weiteren bewegenden Hommage erinnerte sich Sarah Jessica Parker an die „vielen gemeinsamen Momente” mit dem verstorbenen Designer und dankte ihm für sein „außergewöhnliches Talent” und seine „dekadente Großzügigkeit”.