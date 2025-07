Hailey Bieber unterstützt Justin Bieber nach der überraschenden Veröffentlichung seines neuen Albums „Swag“, das seine erste neue Musikveröffentlichung seit vier Jahren ist. Er kündigte die Veröffentlichung von „Swag“ durch Plakate in mehreren Städten auf der ganzen Welt an und enthüllte eine 20-Song-Trackliste, auf der einige Bilder von ihm und Hailey mit ihrem Sohn, Jack Blues, zu sehen sind. Hailey teilte ihre Unterstützung für ihren Ehemann in einem Instagram-Post mit und bezog sich dabei auf Justins virale Zeile: „Es ist euch nicht aufgefallen, dass ich es ernst meine, oder?“ Sie fügte in ihrem Post „f***ing losers“ hinzu, was Berichten zufolge auf langjährige Kritiker ihrer Beziehung abzielte, allerdings nannte sie niemanden direkt. Hailey sprach kürzlich in einem Interview mit der Vogue über das Ignorieren von Online-Negativität, in dem Justin die Heirat mit ihr als „das Klügste, was ich je getan habe“ bezeichnete. Justins letztes Album „Justice“ erschien 2021 und hielt sich zwei Wochen lang auf Platz 1 der Billboard 200-Charts, was sein achter Hit war.