Sänger Harry Styles wurde beim Berlin-Marathon gesichtet, wo er mit einer beeindruckenden Zeit von unter drei Stunden ins Ziel kam. Unter dem Pseudonym Sted Sarandos lief Styles gemeinsam mit über 55.000 Teilnehmern bei dem jährlichen Lauf mit. Mit Stirnband und Sonnenbrille absolvierte er die 42,195 Kilometer in 2 Stunden, 59 Minuten und 13 Sekunden – das entspricht einem Durchschnitt von etwa 6 Minuten und 50 Sekunden pro Meile (ca. 4:15 min/km). Diese Zeit stellte eine deutliche Verbesserung zu seinem Ergebnis beim Tokio-Marathon Anfang des Jahres dar, bei dem er nach 3 Stunden und 24 Minuten ins Ziel kam – rund eine Minute langsamer pro Meile. Laut Rennstatistiken sicherte ihm seine Leistung in Berlin klar einen Platz unter den ambitionierten Hobbyläufern. Seine Teilnahme wurde zunächst von der deutschen Zeitung Der Tagesspiegel gemeldet, später bestätigte auch die Associated Press seine Identität hinter dem Pseudonym. Nach dem Zieleinlauf machte Styles ein Foto mit dem britischen Paralympioniken Richard Whitehead, einem zweifachen Goldmedaillengewinner im 200-Meter-Lauf. Seit dem Ende seiner Welttournee „Love on Tour“ im Juli 2023 hält sich Styles weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. In den Wochen vor dem Marathon war er sowohl in London als auch in Berlin beim Training gesichtet worden – was bereits Spekulationen ausgelöst hatte, ob er am Marathon teilnehmen würde.