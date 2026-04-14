Wenn du im Sternzeichen Widder geboren bist, befindest du dich in bester Gesellschaft. Geboren zwischen dem 21. März und dem 19. April, ist dieses Feuerzeichen bekannt für Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und Furchtlosigkeit – und einige der größten Namen im Showbusiness beweisen es. Da wäre zum Beispiel Lady Gaga, deren Karriere geradezu ein Paradebeispiel für Widder-Energie ist. Sie hat sich nie an Regeln gehalten und sagte sogar in ihrer Netflix-Dokumentation „Gaga: Five Foot Two“ von 2017: „Wenn sie wollten, dass ich sexy bin, wenn sie wollten, dass ich Pop mache, habe ich dem Ganzen immer eine absurde Wendung gegeben, um das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu haben.“ Dieser Drang, zu führen statt zu folgen, ist typisch Widder. Und dann ist da noch Mariah Carey, die das kühne Selbstbewusstsein und das dramatische Flair dieses Sternzeichens verkörpert. Bekannt dafür, alles nach ihren eigenen Vorstellungen zu machen, sagte sie dem „Out Magazine“: „Ich zähle keine Jahre, aber ich lehne sie definitiv ab – ich feiere Jahrestage, keine Geburtstage, denn ich feiere das Leben, Liebling.“ Reese Witherspoon verkörpert die Führungsqualitäten des Sternzeichens Widder auf ganz andere Weise. Mit ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine hat sie sich ein eigenes Medienimperium aufgebaut und ist weiterhin ein gefeierter Star auf der Leinwand. Darüber hinaus hat sie sich zu einer einflussreichen Produzentin entwickelt und setzt sich für Geschichten mit starken Frauenrollen in Erfolgsserien wie „Big Little Lies“ und „The Morning Show“ ein. Widder gelten zwar als feurig und impulsiv, doch wie diese Stars zeigen, kann diese Energie sie oft direkt an die Spitze führen.