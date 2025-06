Heidi Klum: Bikini-Werbung mitten in Köln

Heidi Klum sorgt in Köln für Aufsehen: Zur Promotion ihrer Calzedonia-Kampagne taucht sie persönlich in Bikini und Jeans auf. Dabei wird sie auch emotional – denn die Rückkehr in ihre Heimatregion weckt Erinnerungen.