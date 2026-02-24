Die Darsteller der Disney-Channel-Serie „Lizzie McGuire“ haben ihrem geliebten Kollegen Robert Carradine nach seinem Tod im Alter von 71 Jahren die letzte Ehre erwiesen. Der amerikanische Schauspieler war vor allem für seine Rolle als Lizzies Vater Sam in der Kinderserie bekannt. Er nahm sich das Leben, nachdem er 20 Jahre lang an einer bipolaren Störung gelitten hatte. Hilary Duff teilte auf Instagram Fotos vom Set der Serie und schrieb dazu: „Das tut weh. Es ist wirklich schwer, diese Realität über einen alten Freund zu akzeptieren.“ „In der Familie McGuire herrschte so viel Herzlichkeit“, fuhr sie fort. „Ich bin zutiefst traurig darüber, dass Bobby gelitten hat. Mein Herz ist bei ihm, seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben.“ Jake Thomas, der Carradines Sohn Matt spielte, schrieb in einem Instagram-Post, dass sein Herz heute schmerzt und Carradine „einer der coolsten Typen war, die man je kennenlernen konnte“. Hallie Todd, die in der Serie Lizzies Mutter spielte, schrieb online, dass ihre Freundschaft mit dem Schauspieler und seiner Familie ihr „wertvollstes“ an der Serie sei und fügte hinzu, er sei „vor und hinter der Kamera meine Familie“ gewesen. Carradine wurde in den 1980er-Jahren mit „Die Rache der Nerds“ bekannt, bevor er Anfang der 2000er-Jahre mit „Lizzie McGuire“ eine neue Generation von Fans gewann. In einem Interview mit Pop Dose im Jahr 2013 bezeichnete er die Rolle des Sam als „Glücksfall“ und sagte, der „lockere und unbekümmerte“ Charakter passe sehr zu seinem eigenen.