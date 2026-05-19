Was Sie vielleicht nicht über Hollywood wissen: Selbst die größten Stars riskieren, ihren Job zu verlieren. Ob es nun an einer Fehlbesetzung oder einem Konflikt mit dem Regisseur liegt – auch A-Promis sind vor einer Entlassung nicht gefeit. Hier sind einige Hollywood-Schauspieler, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass sie tatsächlich aus großen Kinofilmen geflogen sind. Bevor Michael J. Fox seine ikonische Rolle als Marty McFly übernahm, wurde Eric Stoltz für die Hauptrolle in Robert Zemeckis’ „Zurück in die Zukunft“ besetzt. Doch schon nach wenigen Wochen Drehzeit wurde klar, dass Stoltz nicht das nötige komödiantische Talent für die Rolle hatte, und Zemeckis entschied sich, ihn zu entlassen. Später sagte der Regisseur in einem Interview mit dem Journalisten George Stephanopoulos: „Ich habe ihn einfach falsch besetzt und daraus eine sehr wichtige Lektion gelernt.“ Er erinnerte sich, dass die Nachricht an den Schauspieler „die schlimmste Erfahrung meiner Karriere“ gewesen sei. 2009 wurde Megan Fox nach einem Interview über die Zusammenarbeit mit Michael Bay aus ihrer wiederkehrenden Rolle in dessen „Transformers“-Reihe entlassen. Im Gespräch mit dem Wonderland Magazine sagte Fox, Bay benehme sich „am Set wie Hitler, und das ist er auch“. Daraufhin tauchte Fox’ Figur Mikaela im nächsten Teil der Reihe nicht mehr auf. Michael Bay sagte später in einem Interview mit GQ, dass der Produzent des Films, Steven Spielberg, Fox’ Entlassung gefordert hatte. Er erinnerte sich: „Wisst ihr noch, die Hitler-Sache? Steven sagte: ‚Feuert sie sofort!‘“ Auch Hollywood-Legende Harvey Keitel wurde aus der Rolle entlassen, die später von Martin Sheen in Francis Ford Coppolas „Apocalypse Now“ übernommen wurde. Laut Coppola war nicht nur klar, dass Keitel fehlbesetzt war, sondern auch, dass sich der Schauspieler bei den Dreharbeiten im Dschungel unwohl fühlte. In seinem Buch „Coppolas Monsterfilm: Die Entstehung von Apocalypse Now“ erinnerte sich der Regisseur an seine Gedanken: „Wie wird es für einen Städter, der Angst davor hat, sein, sechs Monate lang unter diesen schwierigen Bedingungen im Dschungel zu leben?“