Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schauspieler sich in ihre Rollen hineinversetzen, doch einige Hollywoodstars haben ihr Engagement auf ein ganz neues Niveau gehoben. Hier sind einige Schauspieler, die sich für ihre Rollen komplett in ihre Rollen hineinversetzt haben. Leonardo DiCaprio ging für seine Rolle in „The Revenant“, die ihm seinen ersten Oscar einbrachte, zu extremen Maßnahmen. Laut Variety aß DiCaprio während der Dreharbeiten sogar eine rohe Bisonleber und schlief in einem echten Tierkadaver. Im Gespräch mit Yahoo Movies erzählte der Schauspieler, er habe eisige Kälte und mögliche Unterkühlung ertragen müssen und bezeichnete einige Szenen des Films als „das Schwierigste, was ich je machen musste“. Am Set von „Suicide Squad“ griff Jared Leto zu kontroverseren Methoden, um sich mit seiner Figur, dem Joker, zu identifizieren. Leto erzählte dem E! Magazine, er habe versucht, „ein Element der Spontaneität“ am Set zu schaffen, indem er seinen Kollegen seltsame Geschenke wie benutzte Kondome und andere sexuelle Gegenstände schickte. Letos Schauspielkollegin Viola Davis erzählte in einem Interview mit Variety, dass der Schauspieler sogar jemanden ein totes Schwein in den Probenraum werfen ließ. Auch Lady Gaga wandte für ihre Rolle als Patrizia Reggiani im Film „House of Gucci“ (2021) die Method Acting-Technik an. Die legendäre Sängerin und Schauspielerin blieb während der gesamten anderthalbjährigen Dreharbeiten in ihrer Rolle, wie sie in einem Interview mit der Vogue verriet. Gaga behauptete, dass das Färben ihrer Haare schwarz sie dazu inspirierte, neun Monate lang ausschließlich mit italienischem Akzent zu sprechen. Trotzdem traf Gaga die Person, die sie verkörperte, nie persönlich, was Reggiani selbst nach eigenen Angaben „ziemlich ärgerte“.