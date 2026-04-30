In der Welt des Showbusiness gilt der Erhalt einer bedeutenden Auszeichnung oft als ultimativer Maßstab für Ruhm und Erfolg. Doch im Laufe der Jahre haben einige Prominente deutlich gemacht, dass ihnen das im Grunde völlig egal ist. Eine der berühmtesten Preisablehnungen aller Zeiten stammt von Hollywood-Legende Marlon Brando, der 1973 seinen Oscar als Bester Hauptdarsteller aus Protest gegen die Behandlung der indigenen Bevölkerung in der Filmindustrie ablehnte. Am Abend der Verleihung betrat die indigene Schauspielerin und Aktivistin Sacheen Littlefeather die Bühne, um Brandos Auszeichnung in seinem Namen abzulehnen – ein denkwürdiger Moment der Solidarität in Hollywood. 2022 lehnte Country-Superstar Dolly Parton ihre Nominierung für die Rock & Roll Hall of Fame höflich ab. In einer Erklärung schrieb Dolly: „Obwohl ich mich sehr geehrt fühle und dankbar für die Nominierung der Rock & Roll Hall of Fame bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir dieses Recht verdient habe.“ Trotz ihrer anfänglichen Ablehnung ließ Dolly ihren Namen auf dem Wahlzettel und wurde einige Monate später mit der Auszeichnung geehrt. Eine weitere Musikikone, Sinéad O’Connor, sorgte 1991 für Schlagzeilen, als sie ihre Nominierungen für die Grammy Awards ablehnte. Sie erklärte, die Musikindustrie würde „hauptsächlich die kommerzielle Seite der Kunst“ berücksichtigen. In einem Brief an die National Academy of Recording Arts & Sciences erläuterte sie ihre Entscheidung und argumentierte, die Rolle von Künstlern sei es, „die Gefühle der Menschheit auszudrücken, stets die Wahrheit zu sagen und sie niemals zu verschweigen“.