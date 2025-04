Der britische Schauspieler Hugh Grant war nach einer „unheimlichen“ Begegnung mit einem Einwanderungsbeamten am Flughafen Heathrow mit seiner Frau und seinen Kindern sehr verärgert. Der „Notting Hill“-Schauspieler und seine Familie wurden von dem Einwanderungsbeamten angehalten, der die Kinder fragte, ob er und seine Frau ihre Eltern seien. Grant, der mit seiner Frau Anna Elisabet Eberstein drei Kinder im Alter von 12, neun und sieben Jahren hat, beschrieb die Situation als „aufdringlich, beleidigend und unheimlich“. Grant wandte sich an die Social-Media-Plattform X, wo er Informationen über die unangenehme Situation teilte. "Bin gerade mit Frau und Kindern durch Heathrow gekommen. Wir haben alle den gleichen Nachnamen (Grant) in unseren Pässen. Der Beamte der Einwanderungsbehörde verwickelt meine Kinder in ein Gespräch und flüstert ihnen dann zu: 'Sind das eure Mutter und euer Vater?' Aufdringlich, beleidigend und unheimlich". schrieb Grant. Ein Sprecher von Heathrow erklärte, die Einwanderungsbeamten seien beim britischen Innenministerium angestellt, nicht beim Flughafen. Auf einer Website der britischen Regierung heißt es, dass man, wenn man mit einem Minderjährigen reist und nicht als Elternteil erscheint, „Ihnen ein paar Fragen stellen kann, um Ihre Beziehung zu dem Kind festzustellen“. Grant, der Eberstein 2018 geheiratet hat, ist Vater von zwei weiteren Kindern, Tabitha und Felix, aus seiner früheren Ehe mit Tinglan Hong. Der 64-Jährige, der vor allem für seine komödiantischen und romantischen Rollen bekannt ist, spielte kürzlich die Hauptrolle in dem Horrorfilm ‚Heretic‘ aus dem Jahr 2024, in dem er entgegen den Erwartungen einen düsteren, schurkischen Charakter verkörperte.