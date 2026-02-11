► Alle Folgen auf JOYN: https://url.joyn.de/anwaelteimeinsatz/description Freigegeben ab 12 Jahre ► Ganze Folgen „Richter Alexander Hold“: https://url.joyn.de/hold/description ► Ganze Folgen „Klinik am Südring – Die Familienhelfer“: https://url.joyn.de/kasfamilienhelfer/description ► Ganze Folgen „Klinik am Südring“: https://url.joyn.de/klinikamsuedring/description ► Ganze Folgen von „Auf Streife": https://url.joyn.de/aufstreife/description ► Ganze Folgen von „Die Ruhrpottwache“: https://url.joyn.de/ruhrpottwache/description ------------------ ► Alle Fälle von „Klinik am Südring“ im YouTube-Abo! https://www.youtube.com/@KlinikamSuedring ► Alle Fälle von „Auf Streife“ im YouTube-Abo! https://www.youtube.com/@AufStreifeSat.1 ► Alle Fälle von „Die Ruhrpottwache“ im YouTube-Abo! https://www.youtube.com/@ruhrpottwache ------------------ Ob Familienstreit, Baupfusch oder Probleme im Job: Diese Jurist:innen kämpfen für ihre Klient:innen in Streitigkeiten aller Art und klären dabei die verschiedensten Rechtsfälle auf. „Anwälte im Einsatz“ - jeden Tag eine ganze Folge auf YouTube. Impressum: https://www.sat1.de/service/impressum