„Superman“ dominiert zwar die US-Kinocharts, verzeichnet aber im Ausland ein langsameres Wachstum: Seit seinem Kinostart spielte der Film international 173 Millionen Dollar ein, verglichen mit 253 Millionen Dollar im Inland. Regisseur und Co-CEO von DC Studios James Gunn räumte diese Kluft ein und erklärte gegenüber Rolling Stone, dass der Film „im Inland definitiv besser abschneidet“. „Superman ist in einigen Ländern nicht so bekannt wie Batman. Und es wirkt sich auch darauf aus, dass wir derzeit weltweit mit einer gewissen antiamerikanischen Stimmung konfrontiert sind. Das ist nicht wirklich hilfreich für uns“, so James Gunn. „Aber für uns ist alles ein voller Erfolg“, sagte Gunn und bezeichnete den Film als „den Samen des Baumes“, den er und Co-CEO Peter Safran gepflanzt haben. Am zweiten Wochenende spielte der Film weltweit 58,5 Millionen Dollar ein und übertraf damit die 51,3 Millionen Dollar, die „Batman v Superman“ am zweiten Wochenende einspielte. Die weltweiten Einnahmen belaufen sich nun auf über 426 Millionen Dollar. Gunn bezeichnete „Superman“ zuvor als „die Geschichte Amerikas ... eines Einwanderers, der aus anderen Ländern kam“, aber auch als Symbol für „grundlegende menschliche Güte“. „Superman“ ist der erste Beitrag zu Gunns und Safrans neuem DC-Universum und läutet die „Gods and Monsters“-Phase ihres langfristigen Franchise-Plans ein.