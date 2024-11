Der ehemalige NFL-Spieler Jason Kelce hat sich reumütig dazu geäußert, das Telefon eines Zwischenrufers zertrümmert zu haben, nachdem dieser eine homophobe Bemerkung über seinen Bruder Travis gemacht hatte, weil er mit Taylor Swift zusammen ist. Kelce sprach den Vorfall in der ESPN-Show vor dem Spiel an und sagte, er sei „nicht stolz“ darauf, das Telefon des Studenten der Pennsylvania State University zu Boden geworfen zu haben. „Hören Sie, ich bin nicht glücklich mit dem, was passiert ist. Ich bin nicht stolz darauf... In einem hitzigen Moment habe ich mich entschieden, Hass mit Hass zu beantworten, und ich glaube einfach nicht, dass das eine produktive Sache ist. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass es zu einem Diskurs führt und der richtige Weg ist, die Dinge anzugehen“, sagte Kelce. In dem viralen Video des Vorfalls schreit ein Penn State-Student Jason an: „Hey, Kelce! Wie fühlt es sich an, dass dein Bruder ein f****** ist und mit Taylor Swift ausgeht?“ Der NFL-Star, der zum Kommentator wurde, war auf dem Campus der Penn State University Park für die Sendung „College GameDay“ auf ESPN. In dem Clip ist zu sehen, wie der pensionierte Spieler der Philadelphia Eagles das Telefon der Person ergreift und es zu Boden wirft, die offenbar versucht, seine Reaktion zu filmen. In einem anderen Clip ist zu sehen, wie Jason sich der Person zuwendet und ihr die Beleidigung mit den Worten „Wer ist jetzt der f*****?“ wiederholt. Der 36-Jährige gab zu, dass er sich „auf ein Niveau herabgelassen hat, das er nicht hätte tun sollen“, und versicherte seinen Fans, dass er die Menschen weiterhin „mit Anstand und Respekt“ behandeln werde.