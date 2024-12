Jay-Zs Anwalt, Alex Spiro, hat erklärt, dass die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Rapper „nachweislich falsch“ sind und erwartet, dass der Fall abgewiesen wird. Laut The Hollywood Reporter sagte Spiro, dass es bei den Anschuldigungen „nicht um Wahrheit und Gerechtigkeit“ gehe, sondern „um Geld“. In der Klage werden Jay-Z und Sean 'Diddy' Combs beschuldigt, ein 13-jähriges Mädchen auf einer After-Party der MTV Video Music Awards im Jahr 2000 sexuell missbraucht zu haben. Jay-Z hat die Vorwürfe vehement bestritten und sie als „Erpressungsversuch“ bezeichnet und einen Antrag auf Abweisung der Klage gestellt. Spiro bat den vorsitzenden Richter, eine Anhörung über Carters Antrag auf Klageabweisung „aufgrund der hochsensiblen Natur dieser Angelegenheit“ sowie der „intensiven Medienbeobachtung“ zu beschleunigen. Carters Rechtsbeistand hat außerdem darum gebeten, dass der Antrag vor der US-Bezirksrichterin Jessica G. L. Clarke vorgelegt wird, die kürzlich in einem anderen Fall von Combs entschieden hat, dass der Ankläger seine Identität preisgeben muss. In einer Erklärung bezeichnete Carter die Anschuldigungen als „abscheulich“ und forderte eine strafrechtliche und nicht eine zivilrechtliche Anklage: „Wer ein solches Verbrechen an einer Minderjährigen begeht, sollte weggesperrt werden.“ Carter äußerte sich auch besorgt über seine Familie und erklärte, dass er und seine Frau Beyoncé ihren Kindern die Anschuldigungen erklären müssten. „Meine Frau und ich werden uns mit unseren Kindern zusammensetzen müssen, von denen eines in einem Alter ist, in dem ihre Freunde sicherlich die Presse sehen und Fragen über die Art dieser Behauptungen stellen werden, und ihnen die Grausamkeit und Gier der Menschen erklären. Ich trauere um einen weiteren Verlust der Unschuld. Kinder sollten so etwas in ihrem jungen Alter nicht ertragen müssen“, so der Rapper in seiner Erklärung. Das Anwaltsteam der Frau behauptet, Carter habe auf einen früheren Schlichtungsantrag mit einer frivolen Gegenklage reagiert und Belästigungen inszeniert, um sie zum Schweigen zu bringen.