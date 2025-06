Jeff Bezos und Lauren Sánchez feiern eine mehrtägige Hochzeitsfeier in Venedig, Italien, mit schätzungsweise 200 Gästen, darunter die Weltelite wie Politiker, Royals und Hollywood-Stars. Der 61-jährige Amazon-Gründer und die 55-jährige Sánchez trafen zu diesem extravaganten Ereignis in der Stadt ein, obwohl viele Einheimische nicht begeistert von der Störung sind. Das Paar, das seit seiner schlagzeilenträchtigen Affäre im Jahr 2019 zusammen ist, soll zwischen 10 und 20 Millionen Dollar ausgeben, also etwa 50.000 Dollar pro Gast. Auf der Gästeliste, die als „Hochzeit des Jahrhunderts“ bezeichnet wird, stehen auch Ivanka Trump und Jared Kushner, die schon früh mit ihren Kindern angereist sind. Diane von Fürstenberg und Barry Diller erschienen ebenfalls getrennt, nachdem Diller sich kürzlich geoutet hatte. Weitere prominente Gäste sind Oprah Winfrey, Gayle King, Kim Kardashian, Kris Jenner, Khloe Kardashian, Kendall und Kylie Jenner und Orlando Bloom. Ebenfalls anwesend sind Tom Brady, Königin Rania von Jordanien, Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa, Usher, Leonardo DiCaprio, Karlie Kloss, Bill Gates und Designer Domenico Dolce. Die Feierlichkeiten folgen auf die Verlobungsparty des Paares im Jahr 2023 in Beverly Hills, an der ebenfalls große Namen aus der Unterhaltungsbranche und der Wirtschaft teilnahmen.