Jennifer Aniston wird die Rolle der missbrauchenden Mutter in der von Apple TV+ produzierten Adaption von Jennette McCurys Bestseller „I'm Glad My Mom Died“ aus dem Jahr 2022 übernehmen. Aniston wird auch als ausführende Produzentin an dem Drama mitwirken, das McCurys Kindheitstrauma als ehemaliger Kinderstar thematisiert. Für die Rolle der McCurdy ist noch keine Schauspielerin ausgewählt worden. Die Serie wird von McCurdy und Ari Katcher geschrieben und geleitet, wobei Sharon Horgan auch als Produzentin mitwirkt. Apple TV+ beschreibt die Serie als „eine herzzerreißende und urkomische Erzählung“ über McCurys Leben mit ihrer „überheblichen, herrschsüchtigen Mutter“. Die Geschichte dreht sich um die Beziehung zwischen „einer 18-jährigen Schauspielerin in einer erfolgreichen Kindersendung“ und „ihrer narzisstischen Mutter“. McCurdy, die als Teenager die Hauptrolle in Nickelodeons „iCarly“ spielte, trat während ihrer Jugend auch in verschiedenen anderen Fernsehserien und Filmen auf. In ihren Memoiren verriet McCurdy, dass ihre Mutter ihr „explizit“ eine Essstörung beigebracht hat, um die Pubertät hinauszuzögern, damit sie weiterhin in Kinderrollen arbeiten konnte. McCurdy gab zu, dass sie dieses Verhalten einst als Fürsorge betrachtete und sagte: „Das war Moms Art, mir zu helfen und meine Karriere zu fördern.“ Debra McCurdy, die Mutter von Jennette, starb 2013 an Brustkrebs.