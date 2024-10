Jennifer Aniston hat ihrem verstorbenen „Friends“-Kollegen Matthew Perry ein Jahr nach dessen Tod einen berührenden Tribut gezollt. Der 54-Jährige starb an den „akuten Auswirkungen von Ketamin“ in seinem Haus in Pacific Palisades in Los Angeles, Kalifornien. Aniston postete eine Reihe von Fotos von sich und Perry auf Instagram mit der Bildunterschrift „1 Jahr“ und dem Hinweis auf die Matthew Perry Foundation. Aniston und Perry spielten gemeinsam in der Erfolgsserie „Friends“, die von 1994 bis zu ihrem Finale 2004 zehn Staffeln lang ausgestrahlt wurde. Perry hatte zuvor offen über seine Suchtprobleme gesprochen und in seinen Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ darüber geschrieben. Aniston zeigte sich bereits 2004 besorgt um ihren Co-Star und engen Freund und brach in einem Interview mit Diane Sawyer in Tränen aus, als sie über Perry sprach.