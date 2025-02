In einem Interview mit BBC Radio 4 sagte Jesse Eisenberg, er habe versucht, sich von Facebook-Mitbegründer Mark Zuckerberg zu distanzieren und wolle nicht „mit so jemandem in Verbindung gebracht werden“. Der 41-Jährige erhielt eine Oscar-Nominierung für die Rolle des Mark Zuckerberg in dem Film „The Social Network“ von Regisseur David Fincher aus dem Jahr 2010. Eisenberg teilte mit, dass er den „Lebensweg“ des Meta-CEOs nicht verfolgt habe, weil er es vorziehe, sich nicht mit Zuckerberg verbunden zu sehen. „Es ist nicht so, dass ich ein großartiger Golfer war und jetzt denken die Leute, dass ich ein großartiger Golfer bin. Es ist eher so, dass dieser Typ Dinge tut, die problematisch sind, indem er die Faktenüberprüfung abschafft, und [die] Sicherheitsbedenken. Er macht Menschen, die in der Welt bereits bedroht sind, noch bedrohter“, erklärte Eisenberg. Auf die Frage, ob er über Zuckerbergs Aktionen besorgt sei, antwortete der Schauspieler: „Ich bin besorgt, einfach als jemand, der die Zeitung liest.“ Der „Zombieland“-Star schimpfte dann über Milliardäre, die ihren Reichtum nutzen, um sich bei jemandem einzuschmeicheln, der hasserfüllte Dinge predigt“. Eisenberg fuhr fort, dass er als jemand, dessen Frau Behindertengerechtigkeit unterrichtet, über Zuckerbergs Handlungen besorgt ist, da das Leben ihrer Schüler „in diesem Jahr ein wenig schwieriger werden wird“.