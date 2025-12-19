In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von „Jimmy Kimmel Live!“ bedankte sich Jimmy Kimmel in einem emotionalen Eröffnungsmonolog bei seinen Zuschauern für ihre Unterstützung in einem, wie er es nannte, „harten Jahr“. Kimmel schilderte die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres und bezog sich dabei auf seine unbefristete Suspendierung durch ABC, aufgrund seiner Äußerungen zum Attentat auf Charlie Kirk, die online für Empörung sorgte. Der öffentliche Aufschrei gegen die Suspendierung zwang ABC schließlich, die Entscheidung rückgängig zu machen. Unterstützer sahen darin einen Versuch der Trump-Regierung, politische Gegner zum Schweigen zu bringen. Mit Tränen in den Augen dankte Kimmel seinen Fans für ihre Unterstützung und Begeisterung. „Dieses Jahr habt ihr uns buchstäblich aus einem Loch geholt, und wir können euch nicht genug dafür danken, weder persönlich noch beruflich“, sagte Jimmy Kimmel. Anschließend sprach er über die politische Lage in den USA und gab zu, dass er in den letzten Monaten aus den Augen verloren habe, was „den amerikanischen Weg“ ausmacht. Der Talkshow-Moderator betonte, wie wichtig es sei, dieser Frustration Ausdruck verleihen zu können, und merkte an, dass er sich durch die Moderation seiner Sendung „etwas weniger verrückt“ fühle.