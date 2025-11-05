„Jimmy Kimmel Live!“ engagiert sich verstärkt für die von den jüngsten Kürzungen und dem Einfrieren der SNAP-Leistungen Betroffenen und hat ein neues Lebensmittelspendenzentrum eingerichtet. Jimmy Kimmel gab bekannt, dass sein Team die „Big, Beautiful Food Bank“ ins Leben gerufen hat, um Familien in Not zu unterstützen und die scherzhaft nach US-Präsident Donald Trumps „Big, Beautiful Bill“ benannt wurde. Das Zentrum befindet sich auf dem Hollywood-Gelände der Show und sammelt Lebensmittel und Spenden für das St. Joseph Center und die Los Angeles Food Bank. „Die Kürzung der SNAP-Leistungen schafft Unsicherheit für amerikanische Kinder, Senioren und Familien“, schrieb Kimmel auf Instagram und forderte die Mitglieder der Gemeinschaft auf, zu spenden. Die Aktion ist von 9 bis 17 Uhr PT geöffnet und bittet um Spenden wie natriumarme Suppen, Nussbutter, Müsli, Reis, Hygieneartikel und Obst. Die Spendenaktion ist von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und bittet um Spenden wie natriumarme Suppen, Nussbutter, Müsli, Reis, Hygieneartikel und Obst. Die Finanzierung des SNAP-Programms wurde am 1. November während des Regierungsstillstands eingefroren. Ein Bundesrichter hatte jedoch eine einstweilige Verfügung erlassen, die die Aussetzung vorerst blockierte. Late-Night-Moderatoren kritisierten Trump kürzlich dafür, dass er am Halloween-Abend eine Party zum Thema „Der große Gatsby“ veranstaltet hatte, während Tausende den Zugang zu der Lebensmittelhilfe verloren hatten. In seinem Eröffnungsmonolog sagte Kimmel: „Eine Party zu schmeißen ... wenige Stunden bevor Millionen von Amerikanern angeblich ihre Lebensmittelhilfe verlieren, könnte der trumpigste Trump-Schachzug aller Zeiten sein.“