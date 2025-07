CBS hat angekündigt, dass „The Late Show With Stephen Colbert“ im Mai 2026 enden wird, und hat damit Fans und Hollywood schockiert. Während einer Aufzeichnung der Show sagte Colbert: „Ich werde nicht ersetzt. Ich werde nicht ersetzt, das ist alles vorbei“, und fügte hinzu: „CBS war ein großartiger Partner“, obwohl das Publikum buhte. Jimmy Kimmel teilte Colberts Monolog in einem Instagram-Post und schrieb: „Ich liebe dich Stephen. F***t euch und all eure Sheldons CBS“. Ben Stiller schrieb in einem X-Post, dass es ihm „leid tut“, dass CBS die Show abgesetzt hat und nannte sie „eine der besten Shows, die sie haben“. Er beendete den Beitrag, indem er „allen, die dort arbeiten, das Beste“ wünschte. Adam Scott nannte den Schritt „absoluten Bullshit“ und fügte hinzu: „Ich liebe dich Stephen... und freue mich auf die nächsten 10 Monate voller Shows“. Judd Apatow lobte Colbert mit den Worten: „Meine Bewunderung und Wertschätzung für dich ist grenzenlos. Ich bin gespannt, was du noch so alles in die Welt setzen wirst“. Anderson Cooper sagte auf CNN, er sei „schockiert und wirklich traurig... über die Nachricht, dass diese Show abgesetzt wird“. In einem Beitrag auf BlueSky schrieb der Late-Night-Veteran Andy Richter: „Sie alle haben etwas Besseres verdient“ und nannte Colbert „zutiefst gut“ und „zutiefst talentiert“.