„Jimmy Kimmel Live“ ist zurück auf Sendung, nachdem ABC und Disney die Show vorübergehend ausgesetzt hatten – Grund war ein Monolog, in dem Kimmel die politische Reaktion auf die Ermordung von Charlie Kirk kritisiert hatte. Kimmel wurde bei seiner Rückkehr mit Standing Ovations begrüßt, das Publikum skandierte: „Jimmy! Jimmy!“ Er bedankte sich bei seinen Fans, Kollegen aus der Comedy-Branche und sogar bei unerwarteten Unterstützern. „Vielleicht am meisten“, sagte er, „möchte ich den Menschen danken, die meine Show nicht unterstützen [...] aber mein Recht verteidigen, meine Meinung zu äußern.“ Er nannte einige dieser unerwarteten Unterstützer: „Leute, von denen ich es nie gedacht hätte – wie Ben Shapiro und Candace Owens. Sogar mein alter Kumpel Ted Cruz.“ Emotional ging Kimmel auf seine umstrittenen Aussagen ein und betonte, es sei „niemals“ seine Absicht gewesen, „den Mord an einem jungen Mann auf die leichte Schulter zu nehmen“, in Anspielung auf Charlie Kirk. „Und es war auch nicht meine Absicht, eine bestimmte Gruppe verantwortlich zu machen [...]. Das war im Gegenteil genau nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ich glaube nicht, dass der Mörder, der Charlie Kirk erschossen hat, irgendjemanden repräsentiert. Das war ein kranker Mensch, der glaubte, Gewalt sei eine Lösung – und das ist sie nicht“, sagte Kimmel. Anschließend kritisierte er die Trump-Regierung dafür, dass sie Druck auf ABC ausgeübt habe, ihn aus dem Programm zu nehmen, und behauptete, dass „die Drohung der Regierung, einen Comedian zum Schweigen zu bringen, […] antiamerikanisch“ sei. Kimmel beendete seinen Monolog mit einem hoffnungsvollen Ausblick: „Vielleicht ist das Gute daran, dass wir eine Sache gefunden haben, auf die wir uns alle einigen können – und vielleicht finden wir ja noch eine.“