„Jimmy Kimmel Live!“ kehrte mit einem massiven Quotenanstieg zu ABC zurück und erreichte laut Variety am ersten Abend zurück auf Sendung 6,3 Millionen Zuschauer. Die Sendung wurde wieder aufgenommen, nachdem Disney „gründliche Gespräche“ mit Kimmel über seine „unpassenden“ Bemerkungen zum Tod des Aktivisten Charlie Kirk geführt hatte. Schätzungsweise 23 % der US-Haushalte konnten die Show nicht sehen, da ein andauernder Boykott durch lokale Senderbesitzer wie Nexstar und Sinclair besteht. Vor der kurzen Absetzung erreichte die Late-Night-Show im zweiten Quartal dieses Jahres durchschnittlich 1,77 Millionen Zuschauer. Kimmels Comeback-Monolog ging viral: 14 Millionen Aufrufe auf YouTube und 5,7 Millionen auf Instagram – und das bereits am folgenden Nachmittag. Kimmel hatte in einer früheren Sendung angedeutet, dass die politische Rechte versuche, sich vom Täter im Fall Charlie Kirk zu distanzieren – und bezeichnete dies einen Versuch, „politisches Kapital zu schlagen“. Die Show wurde daraufhin abgesetzt, nachdem politischer Druck ABC dazu veranlasst hatte, Kimmel „auf unbestimmte Zeit“ vom Sender zu nehmen.