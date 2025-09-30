JK Rowling hat Emma Watsons jüngste Überlegungen zu ihrer Beziehung zurückgewiesen und die Schauspielerin als „ignorant“ bezeichnet, obwohl Watson versucht hatte, einen versöhnlichen Ton anzuschlagen. In einem Podcast erklärte Watson, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen mit Rowling weiterhin schätze, aber dennoch Ansichten vertrete, die die Rechte von Transgender-Personen unterstützen. Sie betonte, dass die Wertschätzung dieser Erinnerungen nicht im Widerspruch zu ihren eigenen Überzeugungen stehe, und fügte hinzu, dass „diese Dinge nicht entweder/oder sind“. Rowling antwortete mit einem langen Beitrag auf X und behauptete, Watson mangele es aufgrund ihres Ruhms und Reichtums an Erfahrungen aus der realen Welt. Rowling sagte, ihre Geduld sei nach Watsons BAFTA-Scherz „Ich bin für alle Hexen da“ am Ende gewesen, den Rowling als Schürung der Feindseligkeit gegen sie bezeichnete. Rowling enthüllte auch, dass Watson ihr einmal eine handschriftliche Sympathiebekundung geschickt habe, die sie als unzureichend abtat. Die Autorin warf Watson vor, ihre Haltung nur deshalb gemildert zu haben, weil die öffentliche Kritik an Rowling nachgelassen habe. Im Gegensatz dazu zeigte sich Watson offen für eine Versöhnung und sagte, sie bedauere, dass ein echtes Gespräch nie möglich gewesen sei. Sie fügte hinzu, dass sie weitere Kommentare vermeide, weil sie eine ihrer Meinung nach giftige und schmerzhafte Debatte nicht weiter anheizen wolle.