John Lithgow hat sich überrascht über die Kritik geäußert, die ihm nach der Ankündigung seiner Rolle in der kommenden HBO-Serie „Harry Potter“ entgegenschlägt. In einem Gespräch mit der Londoner Times verriet Lithgow, dass er mit der Kritik im Zusammenhang mit den kontroversen Ansichten der Serienschöpferin J.K. Rowling über die Transgender-Gemeinschaft „absolut“ nicht gerechnet habe. Lithgow sagte, seine Entscheidung basiere vor allem auf der Langlebigkeit der Rolle, die er angesichts seines Alters und des achtjährigen Engagements als „eine sehr gute Abschiedsrolle“ bezeichnete. Nachdem er die Rolle angenommen hatte, schickte ihm eine Freundin und Mutter eines Trans-Kindes einen offenen Brief mit dem Titel „Ein offener Brief an John Lithgow: Bitte steigen Sie aus Harry Potter aus“, den er als „den Kanarienvogel in der Kohlenmine“ bezeichnete. Lithgow stellte in Frage, warum Rowlings frühere Äußerungen Auswirkungen auf das neue Projekt haben sollten, und gab zu, dass er neugierig darauf sei, sie einmal zu treffen. Trotz der Gegenreaktion erklärte Lithgow, dass er seine Entscheidung nicht bereue und sagte: „Um Himmels willen, nein“. Rowling ist nach wie vor maßgeblich an der Serie beteiligt, und HBO bestätigte, dass sie bei der Auswahl des Drehbuchautors und des Regisseurs mitgewirkt hat. Die HBO-Führung hat jedoch betont, dass Rowlings Ansichten keinen Einfluss auf Casting- oder Personalentscheidungen hatten.