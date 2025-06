Johnny Depp hat sich selbst als „Crashtest-Dummy“ für die #MeToo-Bewegung bezeichnet und in einem Interview mit der Sunday Times über seine juristischen Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Frau Amber Heard reflektiert. Depp sagte, Heards Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt im Jahr 2016 hätten ihn zu einer symbolischen Zielscheibe gemacht: „Ich war noch vor #MeToo. Ich habe es aufgesaugt, alles aufgenommen“ 2018 verklagte Depp die „Sun“, weil sie ihn einen „Frauenschläger“ nannte. Das Gericht entschied, die Behauptung sei „im Wesentlichen wahr“, und Depp verlor. 2019 verklagte Depp Heard wegen Verleumdung, weil sie sich in einem Artikel in der Washington Post als „Repräsentantin häuslicher Gewalt“ bezeichnet hatte. Depp sagte: „Es tat weh“, als Warner Bros. ihn bat, aus dem „Fantastic Beasts“-Franchise auszusteigen, und Disney ihn nach den Vorwürfen aus „Fluch der Karibik“ fallen ließ. Depp sprach auch über die Menschen, mit denen er im Laufe seiner Karriere zusammengearbeitet hat, die sich inmitten der Prozesse gegen ihn ausgesprochen haben, und nannte sie „falsche Motherf**ker“. „Es gibt Leute, die mich schlecht gemacht haben. Diese Leute waren auf den Partys meiner Kinder. Und sehen Sie, ich verstehe die Leute, die sich nicht [für mich] einsetzen konnten, weil es ihnen am meisten Angst machte, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich war vor #MeToo. Ich war wie ein Crash-Test-Dummy für #MeToo. Das war vor Harvey Weinstein“, so Johnny Depp. Der Prozess im Jahr 2022 endete damit, dass die Geschworenen in allen drei Verleumdungsklagen zu Depps Gunsten entschieden, während Heard eine ihrer Gegenklagen gewann. Die #MeToo-Bewegung nahm nach der Enthüllung von Harvey Weinsteins Fehlverhalten im Jahr 2017 Fahrt auf; ein Jahr nach Amber Heards ersten Anschuldigungen gegen Johnny Depp.