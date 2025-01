Das Anwaltsteam von Justin Baldoni hat die „absurde“ Behauptung von Blake Lively zurückgewiesen, dass er bei der Einreichung einer 400-Millionen-Dollar-Klage gegen sie und Ryan Reynolds nach dem „Missbrauchs-Drehbuch“ vorgegangen sei. Die Fehde zwischen Lively und Baldoni hat ihren Ursprung in der Produktion des Films „Nur noch ein einziges Mal“, bei dem Baldoni Regie führte und neben der Schauspielerin die Hauptrolle spielt. Die Schauspielerin reichte eine Klage ein, in der sie den Regisseur der sexuellen Belästigung und des Versuchs, ihre Karriere zu ruinieren, beschuldigte - Behauptungen, die er bestreitet. Sein Team argumentiert, dass Baldoni „nicht ein einziges Mal öffentlich versucht hat, Frau Lively für ihr eigenes Fehlverhalten während der Dreharbeiten zurechtzuweisen“. „Er hat alle ihre Bedenken während der Dreharbeiten auf korrekte Weise angesprochen, obwohl er völlig anderer Meinung war, er selbst hat sich verpflichtet, die Dinge anders zu machen und den Frieden zu wahren, wie sie in ihrer eigenen Klage ausdrücklich zugegeben hat“, erklärte sein Anwalt Bryan Freedman. Baldonis Anwalt, Bryan Freedman, sagte, er plane, seinen Mandanten gegen Livelys „Macht, Privilegien und Lügen“ zu „verteidigen“. In der Klage wird auch behauptet, dass der „A Simple Favor“-Star seine vertraglichen Grenzen überschritten hat, indem er sich in den Produktionsprozess einmischte und unter anderem die Kontrolle über ihre Garderobe übernahm. Freedman warf der 37-jährigen Schauspielerin vor, ihre Behauptungen zu verdoppeln, nachdem „Baldoni 200 Seiten mit unbestreitbaren Fakten und dokumentarischen Beweisen vorgelegt hatte, die ihre falschen Behauptungen zerschlugen“. Laut der Klage hat Baldoni Lively beschuldigt, ihren Reynolds, ihren Ehemann und ihre enge Freundin Taylor Swift benutzt zu haben, um ihn „unter Druck zu setzen“, damit er Drehbuchbearbeitungen akzeptiert. Livelys Anwaltsteam sagte, Baldonis Klage sei „eine uralte Geschichte“, in der ein „Täter“ versuche, „den Spieß gegen das Opfer umzudrehen“. Sowohl Baldoni als auch Lively bestreiten die gegensätzlichen Anschuldigungen und jegliches Fehlverhalten.