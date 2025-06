Justin Bieber hat kürzlich einen privaten Textaustausch auf Instagram geteilt, in dem er offenbart, dass er eine Freundschaft mit jemandem beendet hat, der seine Wut nicht verstanden hat. „Meine Wut ist eine Reaktion auf Schmerz“, schrieb er. „Wenn du meine Wut nicht magst, magst du mich nicht.“ Als die Person sein Verhalten als „Ausrasten“ bezeichnete, antwortete Bieber, dass die Freundschaft nun vorbei sei, und blockierte sie. Am nächsten Tag postete Bieber eine Nachricht, in der er sich zu seinen Problemen bekannte und schrieb: „Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Wutprobleme habe... Jesus ist der Einzige, der mich auf andere fokussieren lässt.“ Diese Posts kamen, nachdem Biebers jüngstes Online-Verhalten, einschließlich eines Live-Videos, in dem er sich unwohl fühlte, bei den Fans Besorgnis hervorrief. Einige Tage vor dem Vatertag wurde Bieber dabei gefilmt, wie er Paparazzi vor seinem Haus konfrontierte. „Ich bin ein richtiger Vater mit einer richtigen Familie“, sagte er. „Ich verlange nur Respekt. Sie verwechseln meine Wut mit Respektlosigkeit. Es ist Wut, weil du mich nicht respektierst. Du kannst mich nicht respektlos behandeln und damit durchkommen... Du kannst den Leuten keine Fragen ins Gesicht drücken und Videos aus dem Zusammenhang reißen und sie gegen Leute verwenden, das ist gemein“, sagte Bieber.