Die Vertreter von Justin Bieber haben Online-Gerüchte dementiert, wonach der Sänger ein Opfer von Sean „Diddy“ Combs war, der unter anderem wegen Sexhandels und Erpressung angeklagt ist. „Obwohl Justin nicht zu den Opfern von Sean Combs gehört, gibt es Menschen, die wirklich von ihm geschädigt wurden... Den Fokus von dieser Realität abzulenken, lenkt von der Gerechtigkeit ab, die diese Opfer zu Recht verdienen“, erklärte ein Vertreter von Bieber. Bieber, 31, hat im Laufe der Jahre öffentlich mit Combs, 55, interagiert, aber es gibt keine Beweise, die ihn mit einem angeblichen Fehlverhalten in Verbindung bringen. Im Jahr 2011 traten die beiden gemeinsam im Fernsehen auf und scherzten über einen versprochenen Lamborghini. Sie waren auch in einem Vlog aus dem Jahr 2009 zu sehen, in dem Combs ihre Aktivitäten als „Traum eines 15-Jährigen“ beschrieb, ohne Einzelheiten zu nennen. Combs, der im September 2024 verhaftet wurde, hat alle Vorwürfe im Zusammenhang mit drogengetränkten Sexpartys bestritten. Sein Anwaltsteam argumentierte bei den Eröffnungsplädoyers, dass er nicht für „Dinge, die er nicht getan hat“, zur Verantwortung gezogen werden sollte. Combs' Vertreter haben nicht auf Anfragen zu den Bieber-Gerüchten geantwortet.