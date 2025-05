Justin Bieber hat sich bei seiner Frau Hailey dafür entschuldigt, dass er während eines Streits einmal gesagt hat, sie würde „niemals auf dem Cover der Vogue sein“. Die Entschuldigung kam, als Hailey ihr erstes Vogue-Cover feierte, ein wichtiger Meilenstein in ihrer Modelkarriere. „Huch, ich weiß, so gemein“, schrieb er in einem Instagram-Post. „Aus irgendeinem Grund, weil ich mich nicht respektiert fühlte. Ich dachte, ich muss mich rächen“, erklärte der Sänger. Er beendete den Post, indem er Hailey bat, seine Entschuldigung anzunehmen, und schrieb: „So Baby, du weißt es bereits, aber vergib mir, dass ich gesagt habe, du würdest kein Vogue-Cover bekommen, denn ich habe mich eindeutig geirrt.“ Später bearbeitete Bieber die Bildunterschrift, löschte die Entschuldigung und ersetzte sie durch eine Reihe von Emojis. Die Entschuldigung stieß bei den Fans auf gemischte Reaktionen. Einer schrieb: „Die Bildunterschrift war respektlos und fies... das ist ein sehr glücklicher Moment für Hailey, das sollten wir ihr nicht nehmen!“ Ein anderer Kommentator verteidigte ihn mit den Worten: „Er war ehrlich und alles ist in Ordnung... Wer hatte noch nie einen schlimmen Streit mit seinem Partner?“ Das Paar brachte 2024 sein erstes Kind zur Welt, nach Jahren intensiver öffentlicher Aufmerksamkeit und Spekulationen über seine Beziehung.