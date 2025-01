Auf dem Campus der Universität Passau gibt es einen besonderen Star: Kater Kadu - „Kater an der Uni“. Ob in Vorlesungen, auf der Mensawiese oder in der Bibliothek – der orangefarbene Vierbeiner bringt nicht nur Studierende zum Lächeln und das hat er zwei Studenten zu verdanken, die aus Spaß einen Instagram-Account erstellt haben.