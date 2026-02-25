Gäbe es ihre Tochter nicht, würde sie gar nicht mehr auf die Beine kommen. In einem Interview mit dem „People“-Magazin enthüllte Christina Applegate, wie hart ihr Kampf gegen Multiple Sklerose ist. Die Schauspielerin beschreibt, dass sie wegen chronischer Schmerzen den Großteil des Tages ans Bett gefesselt ist. Dass sie sich dennoch fast täglich zwingt, aufzustehen und das Haus zu verlassen, ist ein Akt purer Mutterliebe.