Kanye West hat seinen rechtlichen Namen erneut geändert, diesmal in Ye Ye, wie aus Geschäftsunterlagen hervorgeht, die Page Six vorliegen. Die Dokumente, die von CFO Hussain Lalani eingereicht wurden, führen „Ye Ye“ als Manager oder Mitglied von Wests Unternehmen auf, darunter Yeezy Apparel und Yeezy Records. Dies folgt auf seine Namensänderung zu Ye im Jahr 2021, die er einmal mit den Worten erklärte: „'Ye'... in der Bibel bedeutet es du. Also bin ich du." Im März 2024 erklärte West, dass er nicht länger Kanye genannt werden wolle, da er diesen Namen als „Sklavennamen“ ablehne und forderte, als Ye angesprochen zu werden. Am 1. Juni postete er auf X: „Ich werde endlich aufhören, das @kanyewest-Twitter zu benutzen, weil mein Name Ye ist. Ich werde einen Ye-Account starten.“ In letzter Zeit war West in zahlreiche Kontroversen verwickelt; unter anderem lobte er Hitler, verkaufte Hakenkreuz-Artikel und erklärte sich auf X zum „Nazi“.