Der in Ungnade gefallene Rapper Kanye West hat die Gerüchte über eine Trennung zwischen ihm und der australischen Architektin Bianca Censori in seiner neuen Single „BIANCA“ weiter angeheizt. Der Song, der noch nicht veröffentlicht wurde, erschien auf einem Livestream von DJ Akademiks und enthält Berichten zufolge Texte über das Scheitern ihrer Ehe aufgrund der kontroversen Tweets des Rappers. In dem Song deutet West, der für seine hasserfüllten Äußerungen auf der Social-Media-Plattform X bekannt ist, an, dass seine jüngsten antisemitischen Tiraden in den sozialen Medien die Trennung verursacht haben. Der 47-jährige Rapper begann den Track, indem er Censori anflehte, zu ihm „zurückzukommen“ und zugab, dass er weiß, was er getan hat, um sie „wütend“ zu machen. „Mein Baby ist weggelaufen / Aber zuerst hat sie versucht, mich einweisen zu lassen / Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es einfach nicht / Sie hat eine Panikattacke und ihr gefällt nicht, wie ich getwittert habe“, rappt West in dem Song. Im Track „Flashing Lights“ vergleicht Ye ihre Beziehung mit der von Cassie und Diddy. Cassie hatte Diddy kürzlich wegen angeblicher sexueller und körperlicher Misshandlung verklagt, ein Fall, der inzwischen beigelegt wurde. Censori begann 2020 als Architekturdesignerin bei Wests Bekleidungsmarke Yeezy zu arbeiten, nachdem der Rapper ihr die Rolle über Instagram angeboten hatte. Das Paar heiratete 2022, nach seiner Scheidung von Kim Kardashian, die im Januar 2021 eingereicht wurde. Wests kontroverse Aktivitäten in den sozialen Medien führten dazu, dass seine Talentagentur „33 & West“ ihn fallen ließ. Der Rapper wurde von mehreren Prominenten öffentlich angeprangert, darunter der jüdische Schauspieler David Schwimmer, der West in einem Instagram-Post als „gestörten Bigotten“ bezeichnete. Der neue Track soll auf Wests kommendem Album „WW3“ erscheinen, das scheinbar 11 kontroverse Songs enthalten wird, darunter einen, der nach Adolf Hitler benannt ist.