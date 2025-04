Kanye West hat sich bei Jay-Z entschuldigt und sein Bedauern über seine früheren Angriffe auf die Kinder des Rappers zum Ausdruck gebracht, um dann mit einer Bemerkung über Beyoncé nachzulegen, die neue Reaktionen ausgelöst hat. In einem Beitrag auf X schrieb der 47-jährige West: „Es tut mir leid, Jay Z“, und erklärte, er fühle sich von vielen Leuten in der Musikindustrie im Stich gelassen. Kurz darauf postete er eine vulgäre Frage über Jay-Zs Sexleben mit seiner Frau Beyoncé. Kritiker wiesen schnell auf diesen Widerspruch hin und nannten ihn ein weiteres Beispiel für Wests unberechenbares Verhalten. Die Entschuldigung folgt auf die jüngste Kontroverse, in der West öffentlich die geistigen Fähigkeiten der 7-jährigen Zwillinge des Paares in Frage gestellt hatte. Obwohl er den Beitrag zunächst löschte, postete er ihn später erneut und behauptete, er habe ihn nur entfernt, um nicht von X gesperrt zu werden, und nicht, weil er den Kommentar bereue. „ICH LIEBE JAY Z UND FÜHLE MICH SCHLECHT“, sagte West in dem Posting, das sich inzwischen verbreitet hat. In einem Gespräch mit DJ Akademiks bekräftigte er sein Recht auf freie Meinungsäußerung und sagte, er würde lieber „sein Leben aufgeben“, als sein Recht auf freie Meinungsäußerung zu verlieren. West und Jay-Z, die einst eine enge Freundschaft pflegten und 2011 das gefeierte Album 'Watch the Throne' veröffentlichten, haben sich in den letzten Jahren auseinandergelebt. West, bei dem 2016 eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, ist in den letzten Jahren für seine sprunghafte Präsenz in den sozialen Medien und unvorhersehbare öffentliche Äußerungen bekannt geworden.