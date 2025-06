Kanye West (Ye) hat auf X zugegeben, dass er davon träumt, sich bei Jay Z zu entschuldigen und sein Bedauern über den langjährigen Streit zwischen den beiden auszudrücken. Im April twitterte er: „Es tut mir leid, Jay Z“ und bezog sich dabei auf frühere Kommentare, darunter die inzwischen gelöschte Behauptung, Jay-Zs Zwillinge Rumi und Sir seien geistig behindert. Er gab zu, sich wegen des Posts schuldig gefühlt zu haben, und schrieb, dass er sich „schlecht“ fühle, aber auch, dass er sich von der Musikindustrie im Stich gelassen fühle: „Keiner dieser Rap-N***as hat mir den Rücken gestärkt.“ Die Beziehung zwischen Ye und Jay-Z verschlechterte sich Berichten zufolge nach der Veröffentlichung von Yes Track „Jail“ (2021), der einen Vers von Jay-Z enthielt. Darin rappte Jay-Z: „Stoppt all diese roten Kappen, wir gehen nach Hause“ - eine Zeile, die weithin als Stichelei gegen Yes öffentliche Unterstützung für Donald Trump und seine charakteristische MAGA-Kappe interpretiert wurde. West sagte kürzlich auch, dass er seine Beziehung zu einem anderen früheren Kollaborateur, Pusha T, wiederherstellen möchte.